Происшествия 02.03.2022 в 16:34

В Бурятии неизвестные сожгли дом, хозяин едва не погиб

Мужчину успели вытащить из горящего строения
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии неизвестные сожгли дом, хозяин едва не погиб
1 марта в селе Сосново-Озерск Еравнинского района произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия огнеборцев жилище горело изнутри.

«В ходе разведки начальник караула пожарной части обнаружил хозяина дома, который лежал в коридоре и просил о помощи. Несмотря на сильное задымление, рискуя своей собственной жизнью, пожарный проник внутрь горящего дома и спас мужчину. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, состояние удовлетворительное», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

На ликвидацию возгорания потребовалось около 30 минут. В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 72 кв. м, частично обрушилось потолочное перекрытие. Предположительной причиной пожара стал поджог.

Фото: МЧС Бурятии
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