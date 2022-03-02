В Бурятии неизвестные сожгли дом, хозяин едва не погиб

1 марта в селе Сосново-Озерск Еравнинского района произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия огнеборцев жилище горело изнутри.«В ходе разведки начальник караула пожарной части обнаружил хозяина дома, который лежал в коридоре и просил о помощи. Несмотря на сильное задымление, рискуя своей собственной жизнью, пожарный проник внутрь горящего дома и спас мужчину. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, состояние удовлетворительное», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.На ликвидацию возгорания потребовалось около 30 минут. В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 72 кв. м, частично обрушилось потолочное перекрытие. Предположительной причиной пожара стал поджог.Фото: МЧС Бурятии