Происшествия 02.03.2022 в 16:34
В Бурятии неизвестные сожгли дом, хозяин едва не погиб
Мужчину успели вытащить из горящего строения
Текст: Константин Воронов
1 марта в селе Сосново-Озерск Еравнинского района произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия огнеборцев жилище горело изнутри.
«В ходе разведки начальник караула пожарной части обнаружил хозяина дома, который лежал в коридоре и просил о помощи. Несмотря на сильное задымление, рискуя своей собственной жизнью, пожарный проник внутрь горящего дома и спас мужчину. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, состояние удовлетворительное», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
На ликвидацию возгорания потребовалось около 30 минут. В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 72 кв. м, частично обрушилось потолочное перекрытие. Предположительной причиной пожара стал поджог.
Фото: МЧС Бурятии
«В ходе разведки начальник караула пожарной части обнаружил хозяина дома, который лежал в коридоре и просил о помощи. Несмотря на сильное задымление, рискуя своей собственной жизнью, пожарный проник внутрь горящего дома и спас мужчину. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, состояние удовлетворительное», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
На ликвидацию возгорания потребовалось около 30 минут. В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 72 кв. м, частично обрушилось потолочное перекрытие. Предположительной причиной пожара стал поджог.
Фото: МЧС Бурятии
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