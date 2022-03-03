Происшествия 03.03.2022 в 08:43

В Бурятии напавшие на АЗС разбойники получили крупные сроки

Также с них взыскана компенсация за избиение кассира
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии напавшие на АЗС разбойники получили крупные сроки
В Бурятии суд вынес приговор в отношении двух жителей села Никольск Мухоршибирского района, совершивших разбойное нападение на АЗС в ноябре 2019 года.

Преступление было совершено ночью 25 ноября. На автозаправочную станцию ворвались двое мужчин в масках, вооруженные металлической трубой. Злоумышленники избили оператора-кассира и похитили 790 тысяч рублей.

Разбойников задержали по горячим следам. Ими оказались молодые люди в возрасте 19 и 20 лет. Один из парней ранее был судим имущественное преступление. Часть денег – 68 тысяч - они успели потратить в Улан-Удэ на покупку одежды, продуктов и развлечения. Оставшиеся деньги у них изъяли.

«Мухоршибирский районный суд признал обвиняемых виновными и приговорил одного к 7 годам, другого к 7 годам 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, в пользу потерпевшей с виновников взыскана компенсация морального вреда по 100 тысяч рублей с каждого. Апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение райсуда оставлено без изменения, жалобы обвиняемых и их защитников – без удовлетворения», - сообщили в республиканской прокуратуре.

Фото: МВД Бурятии
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