В Бурятии напавшие на АЗС разбойники получили крупные сроки

В Бурятии суд вынес приговор в отношении двух жителей села Никольск Мухоршибирского района, совершивших разбойное нападение на АЗС в ноябре 2019 года.Преступление было совершено ночью 25 ноября. На автозаправочную станцию ворвались двое мужчин в масках, вооруженные металлической трубой. Злоумышленники избили оператора-кассира и похитили 790 тысяч рублей.Разбойников задержали по горячим следам. Ими оказались молодые люди в возрасте 19 и 20 лет. Один из парней ранее был судим имущественное преступление. Часть денег – 68 тысяч - они успели потратить в Улан-Удэ на покупку одежды, продуктов и развлечения. Оставшиеся деньги у них изъяли.«Мухоршибирский районный суд признал обвиняемых виновными и приговорил одного к 7 годам, другого к 7 годам 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, в пользу потерпевшей с виновников взыскана компенсация морального вреда по 100 тысяч рублей с каждого. Апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение райсуда оставлено без изменения, жалобы обвиняемых и их защитников – без удовлетворения», - сообщили в республиканской прокуратуре.Фото: МВД Бурятии