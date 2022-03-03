В Бурятии мошенникам удалось "взять на крючок" пожилого мужчину

«Полиция призывает граждан быть более бдительными и перепроверять всю поступающую информацию прежде, чем совершать какие-либо финансовые операции. В частности, не следует поддаваться на сомнительные, многообещающие предложения» - сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.

Днем 28 февраля в полицию Октябрьского района обратился 76-летний горожанин. Пенсионер рассказал, что стал жертвой мошеннических действий.Так, неделей ранее ему позвонил, якобы, сотрудник страховой службы. Он сообщил, что пожилому мужчине положена компенсация в сумме 360 тысяч рублей за использование аппарата магнитотерапии, который улан-удэнец приобрел в сентябре 2021 года. Собеседник подчеркнул: магнитотерапевтическое оборудование данной компании признано бездейственным и даже наносящим вред здоровью, а его производители подвергнуты уголовному преследованию. После звонивший посоветовал пенсионеру связаться с его коллегой, которая проинформирует об условиях получения компенсации.Уже от женщины улан-удэнец узнал, что для осуществления выплаты и перечисления денег на его счет необходимо внести комиссию в размере 31 тысячи рублей. При этом «специалист компании» рекомендовала перевести средства через терминал в ближайшем салоне сотовой связи, что и сделал потерпевший. На следующий день, когда собеседница для проведения транзакции запросила еще 48 тысяч рублей, он понял, что его обманули.