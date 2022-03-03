Происшествия 03.03.2022 в 10:39
В Бурятии мошенникам удалось "взять на крючок" пожилого мужчину
Каким-то образом они узнали его личную информацию и на ее основе сочинили старику проблему
Текст: Нина Павлова
Днем 28 февраля в полицию Октябрьского района обратился 76-летний горожанин. Пенсионер рассказал, что стал жертвой мошеннических действий.
Так, неделей ранее ему позвонил, якобы, сотрудник страховой службы. Он сообщил, что пожилому мужчине положена компенсация в сумме 360 тысяч рублей за использование аппарата магнитотерапии, который улан-удэнец приобрел в сентябре 2021 года. Собеседник подчеркнул: магнитотерапевтическое оборудование данной компании признано бездейственным и даже наносящим вред здоровью, а его производители подвергнуты уголовному преследованию. После звонивший посоветовал пенсионеру связаться с его коллегой, которая проинформирует об условиях получения компенсации.
Уже от женщины улан-удэнец узнал, что для осуществления выплаты и перечисления денег на его счет необходимо внести комиссию в размере 31 тысячи рублей. При этом «специалист компании» рекомендовала перевести средства через терминал в ближайшем салоне сотовой связи, что и сделал потерпевший. На следующий день, когда собеседница для проведения транзакции запросила еще 48 тысяч рублей, он понял, что его обманули.
Так, неделей ранее ему позвонил, якобы, сотрудник страховой службы. Он сообщил, что пожилому мужчине положена компенсация в сумме 360 тысяч рублей за использование аппарата магнитотерапии, который улан-удэнец приобрел в сентябре 2021 года. Собеседник подчеркнул: магнитотерапевтическое оборудование данной компании признано бездейственным и даже наносящим вред здоровью, а его производители подвергнуты уголовному преследованию. После звонивший посоветовал пенсионеру связаться с его коллегой, которая проинформирует об условиях получения компенсации.
Уже от женщины улан-удэнец узнал, что для осуществления выплаты и перечисления денег на его счет необходимо внести комиссию в размере 31 тысячи рублей. При этом «специалист компании» рекомендовала перевести средства через терминал в ближайшем салоне сотовой связи, что и сделал потерпевший. На следующий день, когда собеседница для проведения транзакции запросила еще 48 тысяч рублей, он понял, что его обманули.
«Полиция призывает граждан быть более бдительными и перепроверять всю поступающую информацию прежде, чем совершать какие-либо финансовые операции. В частности, не следует поддаваться на сомнительные, многообещающие предложения»- сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.
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