Происшествия 03.03.2022 в 10:39

В Бурятии мошенникам удалось "взять на крючок" пожилого мужчину

Каким-то образом они узнали его личную информацию и на ее основе сочинили старику проблему
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии мошенникам удалось "взять на крючок" пожилого мужчину
Днем 28 февраля в полицию Октябрьского района обратился 76-летний горожанин. Пенсионер рассказал, что стал жертвой мошеннических действий.

Так, неделей ранее ему позвонил, якобы, сотрудник страховой службы. Он сообщил, что пожилому мужчине положена компенсация в сумме 360 тысяч рублей за использование аппарата магнитотерапии, который улан-удэнец приобрел в сентябре 2021 года. Собеседник подчеркнул: магнитотерапевтическое оборудование данной компании признано бездейственным и даже наносящим вред здоровью, а его производители подвергнуты уголовному преследованию. После звонивший посоветовал пенсионеру связаться с его коллегой, которая проинформирует об условиях получения компенсации.

Уже от женщины улан-удэнец узнал, что для осуществления выплаты и перечисления денег на его счет необходимо внести комиссию в размере 31 тысячи рублей. При этом «специалист компании» рекомендовала перевести средства через терминал в ближайшем салоне сотовой связи, что и сделал потерпевший. На следующий день, когда собеседница для проведения транзакции запросила еще 48 тысяч рублей, он понял, что его обманули.

«Полиция призывает граждан быть более бдительными и перепроверять всю поступающую информацию прежде, чем совершать какие-либо финансовые операции. В частности, не следует поддаваться на сомнительные, многообещающие предложения»

- сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.
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