Происшествия 03.03.2022 в 12:23

В Бурятии дьякона будут судить за сексуальное насилие над детьми

Преступления продолжались три года и вскрылись случайно
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии дьякона будут судить за сексуальное насилие над детьми
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 66-летнего помощника пастора евангельской церкви, обвиняемого в целом ряде тяжких преступлений. В их числе насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, а также использование несовершеннолетних для изготовления порнографии.

Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемый работал в религиозной организации, открывшей церковь в небольшом улусе. В здании церкви имелась детская комната с игрушками и телевизором, куда часто без сопровождения взрослых приходили малыши для игр.

«С 2018 по 2021 годы, пользуясь беспомощным состоянием детей, посещавших церковь, обвиняемый совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера», - пояснили суть обвинений в Следственном комитете.

Преступления вскрылись случайно. На помощника пастора написали заявление о мошенничестве при получении кредита. При его проверке в апреле 2021 года сотрудник местного отдела полиции исследовал телефон священнослужителя, в котором обнаружил порнографические материалы с изображением несовершеннолетней. После этого мужчину задержали.

«В ходе грамотно спланированного и проведенного следователем допроса злоумышленник признался в совершении нескольких преступлений против половой свободы несовершеннолетних. Полученные показания проверены следственным путем и нашли свое подтверждение. В настоящее время уголовное дело в отношении священнослужителя направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в следственном ведомстве.

Напомним, по данным телекомпании РЕН ТВ, обвиняемый примкнул к местной евангельской общине после того, как отбыл срок в тюрьме за убийство. Криминальное прошлое не помешало бывшему заключенному войти в доверие к местному пастору, после чего его сделали дьяконом. Пастор общины доверил ему общаться с детьми, чтобы дьякон наставлял малолетних и изучал вместе с ними Библию.

Фото: pixabay.com
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педофил насилие

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