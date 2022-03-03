Происшествия 03.03.2022 в 14:35

В Бурятии сгорел иркутский пансионат

Спасти строение не удалось, оно полностью уничтожено огнем
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии сгорел иркутский пансионат
3 марта в селе Нилова–Пустынь Тункинского района произошел пожар в здании пансионата иркутского образовательного учреждения, помещения которого были арендованы местными жителями.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, к моменту приезда огнеборцев здание было полностью охвачено огнем. Тушили пожар свыше 40 минут, но спасти строение не удалось.

«В результате пожара здание пансионата сгорело полностью на площади 200 кв.м. Пострадавших нет. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки», - сообщили в агентстве.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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ЗУРХАЙ
с 2 по 8 марта

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