В Бурятии пенсионер едва не убил местную «целительницу»

В Бурятии вынесли приговор жителю Иволгинского района за причинение тяжкого вреда здоровью своей приятельнице.Как рассказали в пресс-службе районного суда, в августе 2021 года мужчина с утра встретился со своей соседкой, и они решили выпить. Во время застолья женщина поделилась с приятелем, что обладает сверхъестественными способностями – якобы у нее есть дар исцеления. По всей видимости, сельчанин отнесся к такому откровению со скепсисом. Спор перерос в перепалку – мужчина начал ругаться и оскорблять «целительницу» и обвинять ее во лжи. В итоге, информация настолько ошеломила пьяного жителя, что он схватил со стола нож и им ударил соседку в живот. Женщина получила тяжкий вред здоровью, но выжила.«При рассмотрении дела суд учел фактические обстоятельства дела, личность подсудимого Б. и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - сообщили в пресс-службе ведомства.Борец против сверхъестественного пытался обжаловать решение суда, однако Верховный суд Республики Бурятия оставил приговор без изменения.фото: pixabay.com