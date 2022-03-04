В Бурятии зафиксировали землетрясение недалеко от Кабанска

В 18.50 3 марта сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Кабанского района Бурятии. Его магнитуда составила 3,9 балла, эпицентр находился в 20 км северо-западнее Кабанска.«По предварительной информации, толчки не ощущались. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС Бурятии.Фото: pixabay.com