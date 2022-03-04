Происшествия 04.03.2022 в 09:08

В Бурятии стало известно о первом погибшем на Украине офицере

27-летний лейтенант Илья Семёнов был убит 24 февраля
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии стало известно о первом погибшем на Украине офицере
В Бурятии сообщили о гибели на Украине уроженца Гусиноозерска, 27-летнего лейтенанта Ильи Семенова.

«С прискорбием сообщаем, что 24 февраля  в ходе спецоперации на Украине погиб наш земляк Семёнов Илья Сергеевич. Илья родился 10 августа 1994 года, вырос в Гусиноозерске, учился в 3-й ООШ, затем учился и окончил школу №4. После 9 класса поступил в кадетское училище. Затем поступил и закончил Новосибирское высшее командное училище, факультет военной разведки. Проходил службу в южном военном округе, Южной Осетии, Дагестане, Чечне. Старший лейтенант. Участник военной операции в Сирии», - рассказали о погибшем в паблике районной газеты «Селенгинский вестник».

Администрация Селенгинского района и районный Совет депутатов выразили глубочайшие соболезнования семье погибшего.

Напомним, 2 марта Минобороны России впервые опубликовало данные о потерях в ходе спецоперации. Как сообщили в ведомстве, погибли 498 российских военных, 1597 было ранено.

Фото: «Селенгинский вестник»
Теги
Украина

Все новости

"Леруа Мерлен" не уйдет из Улан-Удэ
04.03.2022 в 10:05
В Бурятии от COVID-19 за время пандемии вылечились более 100 тыс человек
04.03.2022 в 09:54
В Бурятии стало известно о первом погибшем на Украине офицере
04.03.2022 в 09:08
В Бурятии зафиксировали землетрясение недалеко от Кабанска
04.03.2022 в 08:53
Из Улан-Удэ и Иркутска отменены рейсы в Таиланд
04.03.2022 в 08:36
В Улан-Удэ «Водоканал» заставляют ремонтировать изношенную канализацию
04.03.2022 в 08:25
Китайский капитал нацелился на берег Байкала
04.03.2022 в 06:00
В Бурятии пенсионер едва не убил местную «целительницу»
03.03.2022 в 18:01
Глава Бурятии подтвердил снятие большинства антиковидных ограничений
03.03.2022 в 17:35
В Улан-Удэ ремонт дорог пройдет при синхронизации с ресурсоснабжающими организациями
03.03.2022 в 17:27
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 марта

Читайте также
В Бурятии от COVID-19 за время пандемии вылечились более 100 тыс человек
Более 2 800 жителей республики скончались от коронавируса за это время
04.03.2022 в 09:54
В Бурятии зафиксировали землетрясение недалеко от Кабанска
Его магнитуда составила 3,9 балла
04.03.2022 в 08:53
В Бурятии пенсионер едва не убил местную «целительницу»
Соседка уверяла, что обладает сверхспособностями, и сельчанин ударил ее ножом в живот
03.03.2022 в 18:01
В Бурятии сгорел иркутский пансионат
Спасти строение не удалось, оно полностью уничтожено огнем
03.03.2022 в 14:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru