В Бурятии стало известно о первом погибшем на Украине офицере

Администрация Селенгинского района и районный Совет депутатов выразили глубочайшие соболезнования семье погибшего.





Напомним, 2 марта Минобороны России впервые опубликовало данные о потерях в ходе спецоперации. Как сообщили в ведомстве, погибли 498 российских военных, 1597 было ранено.

В Бурятии сообщили о гибели на Украине уроженца Гусиноозерска, 27-летнего лейтенанта Ильи Семенова.«С прискорбием сообщаем, что 24 февраля в ходе спецоперации на Украине погиб наш земляк Семёнов Илья Сергеевич. Илья родился 10 августа 1994 года, вырос в Гусиноозерске, учился в 3-й ООШ, затем учился и окончил школу №4. После 9 класса поступил в кадетское училище. Затем поступил и закончил Новосибирское высшее командное училище, факультет военной разведки. Проходил службу в южном военном округе, Южной Осетии, Дагестане, Чечне. Старший лейтенант. Участник военной операции в Сирии», - рассказали о погибшем в паблике районной газеты «Селенгинский вестник».Фото: «Селенгинский вестник»