Происшествия 04.03.2022 в 09:54

В Бурятии от COVID-19 за время пандемии вылечились более 100 тыс человек

Более 2 800 жителей республики скончались от коронавируса за это время
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В Бурятии от COVID-19 за время пандемии вылечились более 100 тыс человек

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 126 510. Это на 757 больше, чем было в четверг. Из общего числа новых заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 45% (57 068). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией –2 874 человека, девять за последние сутки, восемь из них старше 65 лет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных  696 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В стационарах получает лечение 881 пациент с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 584. За предыдущие сутки госпитализировано 55 пациентов.  В отделениях реанимации находится 99 пациентов (из них старше 65 лет – 71), на ИВЛ – 30 пациентов (из них старше 65 – 21), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 17. 

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 293 коек: занято – 881, свободно – 412 коек. Занятость коечного фонда составляет 68,1 %. 

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 6 324 человека. 

Выздоровели от COVID-19 – 100 442 (+587) человека, дополнительно снято  с наблюдения - 419. 

В республике всего первично привито  497 410 человек (69,1 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 470 418 человек (65,3 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 144 270 человек., завершили 128 669 человек.

Фото: pixabay.com

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