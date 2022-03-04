В Бурятии от COVID-19 за время пандемии вылечились более 100 тыс человек

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 126 510. Это на 757 больше, чем было в четверг. Из общего числа новых заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 45% (57 068). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией –2 874 человека, девять за последние сутки, восемь из них старше 65 лет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 696 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В стационарах получает лечение 881 пациент с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 584. За предыдущие сутки госпитализировано 55 пациентов. В отделениях реанимации находится 99 пациентов (из них старше 65 лет – 71), на ИВЛ – 30 пациентов (из них старше 65 – 21), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 17.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 293 коек: занято – 881, свободно – 412 коек. Занятость коечного фонда составляет 68,1 %.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 6 324 человека.



Выздоровели от COVID-19 – 100 442 (+587) человека, дополнительно снято с наблюдения - 419.

В республике всего первично привито 497 410 человек (69,1 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 470 418 человек (65,3 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 144 270 человек., завершили 128 669 человек.

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