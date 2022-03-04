В Улан-Удэ ищут сбежавших из соцучреждения подростков

В Улан-Удэ полицейские разыскивают 14-летнего Константине Бычковского и 16-летнего Даниила Безотечество. Вечером 3 марта подростки покинули социальное учреждение в Железнодорожном районе города и до настоящего времени не вернулись.Приметы Константина Бычковского: европейской внешности, худощавого телосложения, рост 150 см, кожа смуглая. Особые приметы: наполовину отломлен передний верхний зуб.Приметы Даниила Безотечество: европейской внешности, худощавого телосложения, рост 180 см, глаза карие.Оба подростка состоят на учёте за бродяжничество.Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых несовершеннолетних, МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-983-538-24-07, 44-02-02 и 102 (112).