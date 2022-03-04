Житель Бурятии разбил три автомобиля после ссоры с женой

Полиция Улан-Удэ возбудила уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Заиграевского района, подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества.«Днем 3 февраля мужчина из хулиганских побуждений повредил три автомашины во дворе на улице Маргелова: разбил внешние зеркала и погнул крыло одной иномарки, ударами рук и ног помял кузов другой, оставил вмятины на поверхности бампера и капота третьей. В поселок Сосновый Бор нетрезвый гражданин приехал к другу для продолжения распития спиртного, но товарища не застал. Транспортные средства он повредил после звонка супруге, с которой поссорился на бытовой почве - выместил злость на чужом имуществе», - рассказали в МВД Бурятии.Действия злоумышленника заметила местная жительница, хозяйка одного автомобилей. Она позвонила мужу. Тот, приехав с работы, задержал подозреваемого и удерживал его до приезда полиции.«Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. Он раскаялся в содеянном, объяснив, что совершил противоправный поступок под действием алкоголя, и пообещал возместить причиненный ущерб на сумму около 84 тысяч рублей. Работает вахтовым методом», - сообщили в полиции.Фото: «Номер один»