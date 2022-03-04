Происшествия 04.03.2022 в 12:24

Житель Бурятии разбил три автомобиля после ссоры с женой

Мужчину задержал владелец одного из пострадавших авто
A- A+
Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии разбил три автомобиля после ссоры с женой
Полиция Улан-Удэ возбудила уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Заиграевского района, подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества.

«Днем 3 февраля мужчина из хулиганских побуждений повредил три автомашины во дворе на улице Маргелова: разбил внешние зеркала и погнул крыло одной иномарки, ударами рук и ног помял кузов другой, оставил вмятины на поверхности бампера и капота третьей. В поселок Сосновый Бор нетрезвый гражданин приехал к другу для продолжения распития спиртного, но товарища не застал. Транспортные средства он повредил после звонка супруге, с которой поссорился на бытовой почве - выместил злость на чужом имуществе», - рассказали в МВД Бурятии.

Действия злоумышленника заметила местная жительница, хозяйка одного автомобилей. Она позвонила мужу. Тот, приехав с работы, задержал подозреваемого и удерживал его до приезда полиции.

«Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. Он раскаялся в содеянном, объяснив, что совершил противоправный поступок под действием алкоголя, и пообещал возместить причиненный ущерб на сумму около 84 тысяч рублей. Работает вахтовым методом», - сообщили в полиции.

Фото: «Номер один»
Теги
хулиганство

Все новости

Житель Бурятии разбил три автомобиля после ссоры с женой
04.03.2022 в 12:24
В Бурятии банки начали пересматривать условия уже взятых кредитов
04.03.2022 в 12:03
Дом на двух участках
04.03.2022 в 11:32
В Улан-Удэ ищут 72-летнего мужчину
04.03.2022 в 11:28
Глава Бурятии сообщил о восьми погибших на Украине военнослужащих
04.03.2022 в 11:15
Власти Улан-Удэ поехали. «По автобусы»
04.03.2022 в 10:46
В Улан-Удэ ищут сбежавших из соцучреждения подростков
04.03.2022 в 10:40
В Бурятии мужчина убивал односельчанина двумя ножами
04.03.2022 в 10:29
"Леруа Мерлен" не уйдет из Улан-Удэ
04.03.2022 в 10:05
В Бурятии от COVID-19 за время пандемии вылечились более 100 тыс человек
04.03.2022 в 09:54
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 марта

Читайте также
В Улан-Удэ ищут 72-летнего мужчину
Еще в  начале декабря  прошлого года он ушел в неизвестном направлении из дома
04.03.2022 в 11:28
В Улан-Удэ ищут сбежавших из соцучреждения подростков
Оба несовершеннолетних состоят на учёте за бродяжничество
04.03.2022 в 10:40
В Бурятии мужчина убивал односельчанина двумя ножами
Двое ранее судимых выясняли отношения в ограде дома, его хозяин обвиняется в убийстве  
04.03.2022 в 10:29
В Бурятии от COVID-19 за время пандемии вылечились более 100 тыс человек
Более 2 800 жителей республики скончались от коронавируса за это время
04.03.2022 в 09:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru