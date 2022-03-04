В Бурятии на пожарах погибли три человека

Сразу три пожара со смертельным исходом произошли утром 4 марта в Бурятии, сообщили в МЧС.Первый пожар случился в жилом доме в селе Петропавловка Джидинского района. Огонь уничтожил дом площадью 49 квадратных метров. В ходе разборки обрушившихся конструкций пожарные обнаружили тело 70-летнего мужчины. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.Спустя час поступило сообщение о пожаре в брусовой сторожке в селе Ранжурово. Внутри строения прибывшие огнеборцы нашли мертвого мужчину. Как и в первом случае, причиной пожара стала неосторожность при курении.Также сегодня утром пожарные выезжали на ликвидацию возгорания в тепловом коллекторе по улице Борсоева в Улан-Удэ. Там погиб мужчина, вероятно, без определенного места жительства. Причина возгорания устанавливается.«В настоящее время на месте пожаров работают дознаватели совместно со следственно-оперативными группами. По всем фактам проводятся доследственные проверки, по результатам которых будет вынесено правовое решение», - сообщили в МЧС Бурятии.Фото: МЧС Бурятии