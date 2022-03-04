Происшествия 04.03.2022 в 15:05

В Улан-Удэ вновь объявились коммунальные мошенники

Они требуют у горожан срочной поверки или замены приборов учета
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ вновь объявились коммунальные мошенники
4 марта в Улан-Удэ «Водоканал» зафиксировал массовый вброс почтовых уведомлений от коммунальных мошенников, которые требуют проведения срочной поверки или замены приборов учета воды у горожан.

Специалисты предприятия предостерегает всех потребителей о возможном мошенничестве. По данным МУП «Водоканал», компания «Метрологический учёт приборов ЖКХ» ранее никогда не обращалась на предприятия с заявлением на согласование работ по установке, замене или проведения поверки индивидуальных приборов учета.

- Ежегодно мы фиксируем до 5 компаний, которые периодически появляются в нашем городе и пугают горожан срочной необходимостью провести поверку индивидуальных приборов учета. Конечно, в свою очередь, мы сразу обращаемся в полицию, - сообщил начальник отдела собственной безопасности МУП «Водоканал» Петр Карпуков.

На предприятии призвали горожан к бдительности и напомнили, что при установке, замене и поверке приборов учета подрядчик обязан выдать гражданам акт и паспорт на прибор учета. Межповерочный интервал потребители могут увидеть в паспорте своего прибора учета.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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мошенничество жкх

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