В Улан-Удэ вновь объявились коммунальные мошенники

4 марта в Улан-Удэ «Водоканал» зафиксировал массовый вброс почтовых уведомлений от коммунальных мошенников, которые требуют проведения срочной поверки или замены приборов учета воды у горожан.Специалисты предприятия предостерегает всех потребителей о возможном мошенничестве. По данным МУП «Водоканал», компания «Метрологический учёт приборов ЖКХ» ранее никогда не обращалась на предприятия с заявлением на согласование работ по установке, замене или проведения поверки индивидуальных приборов учета.- Ежегодно мы фиксируем до 5 компаний, которые периодически появляются в нашем городе и пугают горожан срочной необходимостью провести поверку индивидуальных приборов учета. Конечно, в свою очередь, мы сразу обращаемся в полицию, - сообщил начальник отдела собственной безопасности МУП «Водоканал» Петр Карпуков.На предприятии призвали горожан к бдительности и напомнили, что при установке, замене и поверке приборов учета подрядчик обязан выдать гражданам акт и паспорт на прибор учета. Межповерочный интервал потребители могут увидеть в паспорте своего прибора учета.Фото: мэрия Улан-Удэ