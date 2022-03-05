Происшествия 05.03.2022 в 08:27

Житель Улан-Удэ отсидел за пьяную езду, но это его не исправило

Мужчина вновь попал в колонию за вождение в нетрезвом виде
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ отсидел за пьяную езду, но это его не исправило
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в управлении автомобилем в пьяном виде.

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в 2018 году мужчину осудили за пьяную езду и приговорили к 5 годам колонии. Освободившись условно-досрочно, улан-удэнец не встал на путь исправления, и уже в июле 2021 года вновь был остановлен пьяным за рулем.

На этот раз Октябрьский райсуд Улан-Удэ приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы, но уже в колонии строгого режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком 4 года.

Верховный суд Бурятия приговор райсуда оставил без изменения, жалобу осужденного – без удовлетворения.

Фото: pixabay.com
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