Житель Улан-Удэ отсидел за пьяную езду, но это его не исправило

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в управлении автомобилем в пьяном виде.Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в 2018 году мужчину осудили за пьяную езду и приговорили к 5 годам колонии. Освободившись условно-досрочно, улан-удэнец не встал на путь исправления, и уже в июле 2021 года вновь был остановлен пьяным за рулем.На этот раз Октябрьский райсуд Улан-Удэ приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы, но уже в колонии строгого режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком 4 года.Верховный суд Бурятия приговор райсуда оставил без изменения, жалобу осужденного – без удовлетворения.Фото: pixabay.com