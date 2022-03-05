Происшествия 05.03.2022 в 09:07

Житель Бурятии пытался перебросить в тюрьму телефон и зарядные устройства

Его поймали в момент попытки совершить противозаконное действие
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Текст: Нина Павлова
Житель Бурятии пытался перебросить в тюрьму телефон и зарядные устройства
пресс-служба УФСИН по РБ
Сотрудники оперативного отдела предотвратили попытку переброса запрещенных предметов на территорию ИК-8, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Бурятия.

Мужчина 1982 года рождения был задержан на прилегающей к колонии территории при попытке совершения переброса через основное ограждение. У задержанного обнаружили и изъяли сверток, в котором находились сотовый телефон, гарнитура и четыре зарядных устройства.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении. Статья предполагает наложение штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов.
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