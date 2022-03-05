Жительница Бурятии сдала полицейским пьяного водителя

В преддверии 8 марта руководство Северобайкальского отдела полиции выразило благодарность неравнодушной гражданке, которая помогла выявить правонарушение.Как сообщили в МВД Бурятии, днем 28 февраля 47-летняя жительница Северобайкальска на проспекте 60 лет СССР обратила внимание на мужчину с явными признаками алкогольного опьянения. Шатаясь из стороны в сторону, он подошел к автомобилю и, сев на водительское сидение, начал движение.О пьяном водителе женщина сразу же сообщила в дежурную часть. Сотрудники ДПС оперативно задержали нарушителя. Результат освидетельствования мужчины показал 1,08 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.«40-летний местный житель ранее дважды привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде. В частности, в августе прошлого года он был подвергнут уголовному преследованию и лишен водительских прав на 2,5 года. Однако это его не остановило», - рассказали в МВД Бурятии.За проявленное неравнодушие начальник отдела полиции Григорий Никитеев вручил бдительной горожанке благодарственное письмо. Также полицейские поздравили женщину с наступающим праздником весны и подарили ей цветы.Фото: МВД Бурятии