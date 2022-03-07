Ударил по «легким» Бурятии

Далеко не все, кто стоит на страже лесных богатств Бурятии, действительно их защищают. Некоторые, наоборот, пытаются обогатиться за счет их разбазаривания. Мастер Баргузинского лесхоза попал под «уголовку» именно по этой причине. Правда, в тюрьме он так и не оказался. Однако прокуратура все же попыталась взыскать с нерадивого лесника нанесенный им ущерб. И насчитала астрономическую сумму в 14 млн рублей.Лес из-за его особенности поглощать углекислый газ и вырабатывать кислород называют «легкими» планеты. В нашей истории речь пойдет о «легких» Бурятии, а точнее, о том, как по ним бьют те, кто обязался их защищать.Антон Кулаков (имя и фамилия изменены) был принят в Баргузинский лесхоз мастером еще в 2017 году. Когда заступал в должность, то внимательно ознакомился с должностной инструкцией, гласившей, что он должен знать Лесной кодекс, правила рубок и заготовки, правила пожарной безопасности и многое другое. А также что мастер несет ответственность за свои действия.Прекрасно понимая, в чем его задача, что ему делать положено, а чего категорически нельзя, он заступил на должность. Но не прошло и полгода, как Антон Кулаков решил, что по правилам играют только трусы, и начал свою игру.В марте 2018 года он занимался таксацией лесного участка в Баргузинском районе. И выяснил, что возраст основной породы деревьев – сосны – составляет 90 лет. Но вот незадача: выборочную рубку можно проводить только там, где возраст деревьев составляет более 141 года.Видимо, Кулаков не хотел расстраивать предпринимателя, имевшего виды на этот лес. И решил написать в официальном акте, что деревья на самом деле уже пожилые, указав ненастоящий их возраст – 150 лет.Благодаря этому Республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ) и неназванный предприниматель смогли заключить договор на заготовку древесины: примерно 53 кубометров сосны и 3 кубометров лиственницы. Позже силовики посчитают, что тем самым Кулаков нанес лесному фонду России ущерб в 890 тыс. рублей.Аппетит появляется во время еды, и уже осенью того же, 2018 года Антон Кулаков снова натыкается на несоответствие: для проведения сплошной рубки на территории Баргузинского лесничества могли быть назначены деревья не младше 120 лет. Тогда как по факту на вверенном ему участке росли 80-летние сосны. И снова та же история: в документах вместо 80 появляется цифра 150.В результате - договор купли-продажи лесных насаждений с предпринимателем и вырубка на этот раз уже 1682 кубометров сосны, 24 кубометров лиственницы, трех кубометров кедра, 26 кубометров осины и 11 кубометров березы. Ущерб – примерно 13,8 млн рублей.«Согласно исчислению, размер экологического ущерба, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства… составил в общей сумме 14 651 768 рублей», - подсчитают позже силовики.В итоге предприимчивый лесник попался. Как именно его вычислили, в судебных документах не рассказывается. Однако известно, что, совершив служебный подлог, Кулаков нарушил «охраняемые законом интересы Российской Федерации в виде причинения ущерба государственному лесному фонду, нерационального использования природных ресурсов как необходимых условий обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности… что повлекло за собой сокращение количества лесных ресурсов, причинение экологического ущерба».В октябре 2020 года на мастера леса Кулакова возбудили уголовное дело по статье «служебный подлог».«Виновность подозреваемого полностью подтверждается материалами уголовного дела, а именно: протоколом осмотра места происшествия, протоколом выемки от 18 марта 2020 года, протоколом осмотра предметов от 24 марта 2020 года, показаниями свидетелей, показаниями самого подозреваемого», - говорится в решении суда.Но привлечь его к ответственности тогда не удалось: видимо, силовики слишком долго тянули с расследованием дела, из-за чего уголовное дело в итоге прекратилось в связи с истечением сроков давности.Тем не менее Баргузинский прокурор решил не оставлять все как есть и попытался воззвать к Фемиде, подав на Кулакова иск в суд с требованием возместить причиненный им ущерб в 14,6 млн рублей.Суд первой инстанции, с одной стороны, встал на сторону прокурора. С другой - размер ущерба показался судье слишком уж большим, и он присудил леснику 384 тыс. рублей.Казалось бы, почти пронесло. Но Кулаков оказался не из робкого десятка и даже обжаловал это решение в Верховном суде, где пытался доказать, что он ничего никому не должен.«Считает, что его действия были правильными и совершены в рамках закона… а ответственность за причиненный ущерб лежит на других лицах», - излагает суд его позицию.К доводам лесника присоединился и его законный представитель, пояснив, что «ответчик не являлся должностным лицом и не имел организационно-распорядительных полномочий, и полагая, что его вина не доказана, а сумма возмещения, заявленная истцом, необоснованна».Однако судебная коллегия не усмотрела в доводах мастера и его представителя зерно истины. Но и менять решение в сторону увеличения ущерба не стала.«Вина ответчика подтверждается материалами дела, показаниями его самого, данными в предварительном расследовании о том, что им внесены ложные сведения в официальные документы, на основании которых в дальнейшем заключены договоры купли-продажи лесных насаждений. Ответчик, являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные функции, в силу своей должностной инструкции должен был провести отвод и таксацию, натурное обследование, установить несоответствие возраста материалам лесоустройства», - пришли к выводу судьи.В итоге решение суда первой инстанции устояло. И Кулаков, который, по мнению силовиков, нанес ущерб лесному фонду на 14 с лишним млн рублей, заплатит менее 400 тыс. рублей. Если, конечно, не станет судиться дальше.Станислав Сергеев, «Номер один».