В Бурятии спасатели вытащили женщину из искореженного автомобиля

5 марта на 109-м км автодороги Култук-Монды произошло лобовое ДТП.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в результате аварии у одного из автомобилей со стороны пассажирского сидения заклинило дверь, поэтому извлечь пострадавшую женщину не было возможности.«К деблокировке машины привлекались спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. При помощи аварийно-спасательного инструмента спасатели извлекли пассажирку и передали сотрудникам Центра медицины катастроф», - сообщили в агентстве.Фото: «Номер один»