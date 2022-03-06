Происшествия 06.03.2022 в 12:21

В Бурятии спасатели вытащили женщину из искореженного автомобиля

На трассе в Тункинском районе произошло лобовое ДТП
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии спасатели вытащили женщину из искореженного автомобиля
5 марта на 109-м км автодороги Култук-Монды произошло лобовое ДТП.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в результате аварии у одного из автомобилей со стороны пассажирского сидения заклинило дверь, поэтому извлечь пострадавшую женщину не было возможности.

«К деблокировке машины привлекались спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. При помощи аварийно-спасательного инструмента спасатели извлекли пассажирку и передали сотрудникам Центра медицины катастроф», - сообщили в агентстве.

Фото: «Номер один»
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