Происшествия 07.03.2022 в 16:51

В Забайкалье местные СМИ сообщили о нападении пяти собак на ребенка

Сейчас информацию проверяют в Следственном комитете
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Текст: Надежда Бедолагина
В Забайкалье местные СМИ сообщили о нападении пяти собак на ребенка

7 марта 2022 года в средствах массовой информации Забайкалья появились данные о том, что несколько безнадзорных собак напали на школьницу в Чите. По данному факту следственным отделом по Центральному району Читы следственного управления СК России по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка. 

Как сообщают в СКР по Забайкальскому краю, по информации СМИ, сегодня утром мужчина помог школьнице отбиться от пяти бродячих собак, которые атаковали девочку в районе улицы имени Николая Островского в Чите. 

Следователи проведут комплекс процессуальных и иных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Совместно с сотрудниками полиции будут устанавливаться очевидцы данного происшествия. Следователи получат объяснения должностных лиц администрации Центрального района г. Читы, в обязанности которых входит обеспечение безопасных условий проживания населения. 

По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. 

фото: pixabay.com
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