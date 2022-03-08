Происшествия 08.03.2022 в 16:00

В Бурятии за сутки произошло шесть пожаров

Также пожарно-спасательные подразделения МЧС привлекались на ДТП
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии за сутки произошло шесть пожаров
Как сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, за минувшие сутки силами ведомства была организована работа на тушении 6 техногенных пожаров. Возгорания произошли в городе Улан-Удэ, Тарбагатайском, Заиграевском и Иволгинском районах. На ликвидации очагов было задействовано 26 человек и 9 единиц техники.

Кроме того, один раз пожарно-спасательные подразделения МЧС привлекались для ликвидации последствий ДТП. 

Сейчас специалисты ведомства занимаются оказанием помощи жителям и устранением последствий случившихся пожаров.

Фото: «Номер один»

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