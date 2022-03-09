В Улан-Удэ у взяточника из УФСИНа забрали взятку

В Улан-Удэ суд удовлетворил иск прокурора о взыскании суммы взятки с сотрудника УФСИНа, осужденного за коррупционные преступления.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, сотрудник колонии пронес осужденному, отбывающему наказание в колонии, два телефона, за что получил 25 тыс. рублей. Преступление было вскрыто, сотрудника задержали и обвинили по двум статьям УК РФ: превышение должностных полномочий и получение взятки. Суд признал его виновным и приговорил к 4 года лишения свободы условно со штрафом 75 тысяч рублей.«Уголовным кодексом предусмотрена конфискация денег, полученных в результате совершения коррупционного преступления, если данный вопрос не разрешался в ходе рассмотрения уголовного дела. В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием о конфискации денежной суммы, соответствующей размеру взятки, в доход РФ. Октябрьский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил», - сообщили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»