Происшествия 09.03.2022 в 08:41

Женщина и ребенок пострадали в перевернувшемся автомобиле в Бурятии

Водитель не справился с управлением и слетел с дороги
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Текст: Константин Воронов
Женщина и ребенок пострадали в перевернувшемся автомобиле в Бурятии
ДТП произошло утром 8 марта на автодороге «Улан-Удэ – Романовка – Чита» в километре от села Верхние Тальцы. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 54-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.

В результате аварии два пассажира автомобиля - 54-летняя женщина и 6-летний мальчик - получили травмы различной степени тяжести.

Фото: ГИБДД Бурятии
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с 9 по 15 марта

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