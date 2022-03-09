Происшествия 09.03.2022 в 08:41
Женщина и ребенок пострадали в перевернувшемся автомобиле в Бурятии
Водитель не справился с управлением и слетел с дороги
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло утром 8 марта на автодороге «Улан-Удэ – Романовка – Чита» в километре от села Верхние Тальцы. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 54-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.
В результате аварии два пассажира автомобиля - 54-летняя женщина и 6-летний мальчик - получили травмы различной степени тяжести.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии два пассажира автомобиля - 54-летняя женщина и 6-летний мальчик - получили травмы различной степени тяжести.
Фото: ГИБДД Бурятии
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