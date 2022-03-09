Женщина и ребенок пострадали в перевернувшемся автомобиле в Бурятии

ДТП произошло утром 8 марта на автодороге «Улан-Удэ – Романовка – Чита» в километре от села Верхние Тальцы. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 54-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.В результате аварии два пассажира автомобиля - 54-летняя женщина и 6-летний мальчик - получили травмы различной степени тяжести.Фото: ГИБДД Бурятии