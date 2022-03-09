Происшествия 09.03.2022 в 10:50

В Бурятии турист погиб под лавиной

Снежная масса сошла на перевале Пушкина
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии турист погиб под лавиной
Вчера вечером в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что на перевале Пушкина в Окинском районе сошла лавина. Как рассказал звонивший, в результате один человек из незарегистрированной туристической группы погиб. После этого спутниковая связь с заявителем прервалась.

«После уточнения информации о месте происшествия спасателями БРПСС будут организованы поисковые работы», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: pixabay.com
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