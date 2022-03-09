В Бурятии турист погиб под лавиной

Вчера вечером в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что на перевале Пушкина в Окинском районе сошла лавина. Как рассказал звонивший, в результате один человек из незарегистрированной туристической группы погиб. После этого спутниковая связь с заявителем прервалась.«После уточнения информации о месте происшествия спасателями БРПСС будут организованы поисковые работы», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: pixabay.com