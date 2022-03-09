В Бурятии автомобиль вылетел на тротуар и насмерть сбил девочку-подростка

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, с 6 по 8 марта в республике произошло 6 ДТП с пострадавшими, в результате которых 2 человека погибли и 8 были ранены.Так, днем 6 марта в селе Кырен 23-летний водитель автомашины «Тойота Ипсум» не справился с управлением и вылетел на тротуар, по которому шла 15-летняя девочка. В результате наезда она получила тяжелые травмы и была госпитализирована в больницу, где скончалась.Еще одно ДТП с пострадавшими произошло вечером 6 марта на трассе «Байкал» в 6 км от Бабушкина. Там 31-летний водитель автомашины «ВАЗ-2121» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался сначала в «Фиат Дукато», а затем в «БМВ».В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных травм скончался в больнице. 28-летний водитель и 55-летняя пассажирка «БМВ» с травмами госпитализированы в Кабанскую ЦРБ.Фото: ГИБДД Бурятии