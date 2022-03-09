Происшествия 09.03.2022 в 12:01

В Бурятии автомобиль вылетел на тротуар и насмерть сбил девочку-подростка

Молодой водитель не справился с управлением
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии автомобиль вылетел на тротуар и насмерть сбил девочку-подростка
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, с 6 по 8 марта в республике произошло 6 ДТП с пострадавшими, в результате которых 2 человека погибли и 8 были ранены.

Так, днем 6 марта в селе Кырен 23-летний водитель автомашины «Тойота Ипсум» не справился с управлением и вылетел на тротуар, по которому шла 15-летняя девочка. В результате наезда она получила тяжелые травмы и была госпитализирована в больницу, где скончалась.

Еще одно ДТП с пострадавшими произошло вечером 6 марта на трассе «Байкал» в 6 км от Бабушкина. Там 31-летний водитель автомашины «ВАЗ-2121» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался сначала в «Фиат Дукато», а затем в «БМВ».

В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных травм скончался в больнице. 28-летний водитель и 55-летняя пассажирка «БМВ» с травмами госпитализированы в Кабанскую ЦРБ.

Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

В Улан-Удэ студент из Тувы зарезал земляка
09.03.2022 в 12:29
В Бурятии автомобиль вылетел на тротуар и насмерть сбил девочку-подростка
09.03.2022 в 12:01
В 2021 году в Улан-Удэ ввели в эксплуатацию 13 многоквартирных домов
09.03.2022 в 11:59
Жители Бурятии могут совершать покупки на Ozon в прежнем режиме
09.03.2022 в 11:49
В Улан-Удэ резко подорожало такси
09.03.2022 в 11:31
В Бурятию прибыли участники Байкальской мили
09.03.2022 в 11:19
В Бурятии турист погиб под лавиной
09.03.2022 в 10:50
Оскорбил — ответишь в суде
09.03.2022 в 10:47
В Бурятии число смертей от ковида перевалило за 2900
09.03.2022 в 10:32
В Бурятии начались проблемы с японскими автомобилями
09.03.2022 в 10:11
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 марта

Читайте также
В Улан-Удэ студент из Тувы зарезал земляка
Конфликт между парнями произошел в ходе распития алкоголя
09.03.2022 в 12:29
В Бурятии турист погиб под лавиной
Снежная масса сошла на перевале Пушкина
09.03.2022 в 10:50
Женщина и ребенок пострадали в перевернувшемся автомобиле в Бурятии
Водитель не справился с управлением и слетел с дороги
09.03.2022 в 08:41
В Улан-Удэ у взяточника из УФСИНа забрали взятку
За деньги сотрудник колонии пронес заключенному два телефона
09.03.2022 в 08:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru