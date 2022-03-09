Происшествия 09.03.2022 в 15:28

В Улан-Удэ поймали малолетних воришек

Школьники проникли в торговый павильон и похитили 9 пар брюк
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ поймали малолетних воришек
В Улан-Удэ экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил вызов с территории рынка на ул. Тулаева. Прибывшим на место происшествия росгвардейцам охранники пояснили, что по системе видеонаблюдения заметили, как неизвестные проникли в один из вещевых павильонов и совершили кражу.

Установив приметы подозреваемых, росгвардейцы в ходе отработки территории рынка заметили четырех подростков. Те при виде правоохранителей попытались убежать, но были задержаны.

«В ходе разбора выяснилось, что задержанные являются учащимися школы. Они заметили незапертую дверь бутика, зашли туда и стали мерить брюки. Подобрав одежду по размеру, подростки похитили 9 спортивных брюк. Стоимость похищенного составила около 6 тысяч рублей», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

14-летних подростков передали инспекторам по делам несовершеннолетних для принятия правового решения.

Фото: Росгвардия Бурятии
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