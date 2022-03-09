Житель Бурятии зарезал бродягу, которого приютил у себя в квартире

Ночью 7 марта в квартире одного из домов в городе Бабушкин было обнаружено тело 35-летнего мужчины с колото-резаными ранениями грудной клетки. По подозрению в убийстве правоохранители задержали 40-летнего хозяина жилища, который признался в преступлении и рассказал об обстоятельствах учиненной расправы.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый проживал в городе Бабушкин вместе с братом. С конца прошлого лета с ними в квартире стал жить знакомый, занимавшийся бродяжничеством. 7 марта около полуночи, пока брат спал, обвиняемый употреблял с квартирантом спиртное, после чего на фоне алкогольного опьянения стал предъявлять собутыльнику претензии, связанные со злоупотреблением им гостеприимством. Из-за этого между пьяными мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе хозяин квартиры схватил нож и нанес им несколько ударов противнику в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Злоумышленник не стал скрываться и оставался в квартире до приезда следственно-оперативной группы.«В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»