На чердаке в центре Улан-Удэ нашли человеческие эмбрионы

По предварительным данным, в здании в начале 20 века могло располагаться медицинское образовательное учреждение.







Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 9 марта в ходе реконструкции старого здания в центре Улан-Удэ рабочие на крыше под слоем шлака обнаружили два мумифицированных человеческих эмбриона. По данному факту начата доследственная проверка.«Рядом с эмбрионами обнаружены флаконы из-под медицинских препаратов и другие предметы лечебного дела конца 19 – начала 20 века, исходя из этикеток и маркировки на некоторых находках. Не исключено, что найденные эмбрионы являлись демонстративными лабораторными образцами и использовались в качестве учебного пособия», - рассказали в следственном ведомстве.По мнению судмедэксперта, возраст эмбрионов соответствует 14-16 неделям беременности, после прерывания которой вес плода составлял около 120-125 грамм, и эмбрионы являлись заведомо нежизнеспособными. С учетом степени высыхания они могли находится на чердаке нескольких десятков, а то и сотню лет.«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, назначено судебно-медицинское исследование», - отметили в ведомстве.Фото: «Номер один», Следственный комитет Бурятии