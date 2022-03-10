Происшествия 10.03.2022 в 07:45

На чердаке в центре Улан-Удэ нашли человеческие эмбрионы

Сейчас их изучают эксперты-криминалисты
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Текст: Константин Воронов
На чердаке в центре Улан-Удэ нашли человеческие эмбрионы
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 9 марта в ходе реконструкции старого здания в центре Улан-Удэ рабочие на крыше под слоем шлака обнаружили два мумифицированных человеческих эмбриона. По данному факту начата доследственная проверка.

По предварительным данным, в здании в начале 20 века могло располагаться медицинское образовательное учреждение.


«Рядом с эмбрионами обнаружены флаконы из-под медицинских препаратов и другие предметы лечебного дела конца 19 – начала 20 века, исходя из этикеток и маркировки на некоторых находках. Не исключено, что найденные эмбрионы являлись демонстративными лабораторными образцами и использовались в качестве учебного пособия», - рассказали в следственном ведомстве.

По мнению судмедэксперта, возраст эмбрионов соответствует 14-16 неделям беременности, после прерывания которой вес плода составлял около 120-125 грамм, и эмбрионы являлись заведомо нежизнеспособными. С учетом степени высыхания они могли находится на чердаке нескольких десятков, а то и сотню лет.

«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, назначено судебно-медицинское исследование», - отметили в ведомстве.

Фото: «Номер один», Следственный комитет Бурятии

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