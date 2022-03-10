Происшествия 10.03.2022 в 09:37
Пьяный житель Улан-Удэ попал под колеса в центре города
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
Текст: Нина Павлова
ДТП с участием пешехода произошло в центре Улан-Удэ накануне, 9 марта вечером.
Так, 29-летний водитель автомобиля «Форд Транзит», следуя по ул. Смолина в районе дома № 57 вне зоны пешеходного перехода сбил пешехода 1980 года рождения.
Так, 29-летний водитель автомобиля «Форд Транзит», следуя по ул. Смолина в районе дома № 57 вне зоны пешеходного перехода сбил пешехода 1980 года рождения.
«В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован в БСМП. Стоит отметить, что пешеход находился на проезжей части в состоянии опьянения»- сообщили в республиканской ГИБДД.
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