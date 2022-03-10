Происшествия 10.03.2022 в 10:07
В Улан-Удэ будут судить водителя, насмерть задавившего мальчика
Молодой человек не имел водительских прав
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ направлено в суд уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом.
Трагическое происшествие случилось 2 октября около 17 часов в районе дома №42 по ул. Краснофлотская. 25-летний водитель автомобиля «Тойота Хайс» сбил 9-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде. В результате наезда ребенок получил тяжёлые травмы и позже скончался в больнице.
«Преступление произошло по причине проявленной водителем преступной неосторожности. У него отсутствовало право управления транспортным средством, на автомобиле имелись незаконно установленные элементы кузова, ограничивающие обзор с места водителя», - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Трагическое происшествие случилось 2 октября около 17 часов в районе дома №42 по ул. Краснофлотская. 25-летний водитель автомобиля «Тойота Хайс» сбил 9-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде. В результате наезда ребенок получил тяжёлые травмы и позже скончался в больнице.
«Преступление произошло по причине проявленной водителем преступной неосторожности. У него отсутствовало право управления транспортным средством, на автомобиле имелись незаконно установленные элементы кузова, ограничивающие обзор с места водителя», - сообщили в прокуратуре Бурятии.
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