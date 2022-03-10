Происшествия 10.03.2022 в 12:25

Жители Бурятии все чаще обманывают банки

Граждане берут кредиты, не планируя их возвращать
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Текст: Константин Воронов
Жители Бурятии все чаще обманывают банки
За 2021 год МВД Бурятии возбудило 66 уголовных дел по фактам мошенничеств в сфере кредитования. Общий ущерб, причиненный гражданам и кредитным организациям, в результате этих преступлений составил около 4 миллионов рублей. Полмиллиона из них удалось возместить.

Так, недавно был вынесен приговор в отношении жителя Закаменска, обманувшего кредитную организацию.

«43-летний житель Закаменска обратился в финансовую организацию с заявкой на оформление потребительского кредита на сумму 286 тысяч рублей. При этом при оформлении кредита мужчина сообщил сотруднику банка заведомо ложные сведения о месте работы. Выяснилось, что заемщик полученные деньги использовал на личные нужды и не имел намерений на погашение кредита. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. По результатам судебного рассмотрения мошенник приговорен к 200 часам обязательных работ», - рассказали в МВД Бурятии.

В декабре 2021 года в отделе дознания МО МВД России «Северобайкальский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту мошенничества в сфере кредитования в отношении 54-летней жительницы г. Северобайкальск.

В полиции предупреждают: хищение денег заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных или недостоверных сведений влечет уголовную ответственность. Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи – арест на срок до четырех месяцев.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество кредиты

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