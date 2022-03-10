Происшествия 10.03.2022 в 12:49
В Улан-Удэ задержали похитителя дорогой косметики и алкоголя
Кражи мужчина совершил 8 марта, чтобы порадовать себя и свою любимую
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ наряд вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии задержал мужчину, подозреваемого в кражах из магазинов.
Как сообщили в Росгвардии, сообщение о краже дорогостоящей туалетной воды из магазина косметики и парфюмерии поступило 8 марта. Чуть позже аналогично одетый мужчина совершил кражу элитного алкоголя в одном из супермаркетов. По камерам видеонаблюдения были установлены приметы подозреваемого, ориентировку передали наружным нарядам.
«Подозреваемый был задержан на ул. Цивилева. Злоумышленника выдал яркая одежда – салатовая шапка и зеленая куртка, синие джинсы и коричневая обувь, а также солнцезащитные очки. Со слов задержанного, похищенную туалетную воду стоимостью более 8 тысяч рублей он подарил, а джин стоимостью более 4 тысяч рублей выпил», - рассказали в Росгвардии.
47-летнего улан-удэнца доставили в отдел полиции. Как выяснилось, мужчина был ранее судим за аналогичные преступления. По фактам краж возбуждены уголовные дела.
Фото: Росгвардия Бурятии
Как сообщили в Росгвардии, сообщение о краже дорогостоящей туалетной воды из магазина косметики и парфюмерии поступило 8 марта. Чуть позже аналогично одетый мужчина совершил кражу элитного алкоголя в одном из супермаркетов. По камерам видеонаблюдения были установлены приметы подозреваемого, ориентировку передали наружным нарядам.
«Подозреваемый был задержан на ул. Цивилева. Злоумышленника выдал яркая одежда – салатовая шапка и зеленая куртка, синие джинсы и коричневая обувь, а также солнцезащитные очки. Со слов задержанного, похищенную туалетную воду стоимостью более 8 тысяч рублей он подарил, а джин стоимостью более 4 тысяч рублей выпил», - рассказали в Росгвардии.
47-летнего улан-удэнца доставили в отдел полиции. Как выяснилось, мужчина был ранее судим за аналогичные преступления. По фактам краж возбуждены уголовные дела.
Фото: Росгвардия Бурятии
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