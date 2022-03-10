Происшествия 10.03.2022 в 16:22

В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили школьницу

Девочка доставлена в больницу для осмотра
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили школьницу
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП с участием школьницы, случившемся на ул. Туполева.

«По предварительным данным, сегодня днём 36-летний водитель автомобиля «Тойота» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на девочку 14 лет. В результате ДТП несовершеннолетняя доставлена для осмотра в медицинское учреждение», - сообщили в Госавтоинспекции.



Фото и видео: ГИБДД Бурятии
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