В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили школьницу

«По предварительным данным, сегодня днём 36-летний водитель автомобиля «Тойота» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на девочку 14 лет. В результате ДТП несовершеннолетняя доставлена для осмотра в медицинское учреждение», - сообщили в Госавтоинспекции.









В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП с участием школьницы, случившемся на ул. Туполева.Фото и видео: ГИБДД Бурятии