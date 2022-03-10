Происшествия 10.03.2022 в 17:11
Спасатели вылетели на поиски погибшего в Бурятии туриста
В горах Окинского района группу накрыло лавиной, один человек погиб
Текст: Константин Воронов
Для поисков тела туриста, погибшего на перевале Пушкина в горах Окинского района, вылетел вертолет со спасателями из Иркутска. К работам привлечена группа спасателей из 10 человек, прошедших лавинную подготовку, сообщили в МЧС Бурятии.
Напомним, вечером 8 марта спасателям поступила информация, что на перевале Пушкина в Восточных Саянах под лавину попала туристская группа. По информации заявителя, один человек погиб.
«Из-за погодных условий – штормового ветра и осадков - авиация несколько дней не могла вылететь к месту происшествия. Ситуацию также осложняло отсутствие прямой связи с группой, попавшей под сход снежной массы. Сегодня незарегистрированная туристическая группа вышла на связь. Туристы сообщили, что следуют в поселок Тагархай. Им навстречу из Кырена выдвинулись спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы. В это же время в Кырен из Улан-Удэ выехала еще одна группа спасателей», - рассказали в МЧС Бурятии.
Фото: МЧС Бурятии
Напомним, вечером 8 марта спасателям поступила информация, что на перевале Пушкина в Восточных Саянах под лавину попала туристская группа. По информации заявителя, один человек погиб.
«Из-за погодных условий – штормового ветра и осадков - авиация несколько дней не могла вылететь к месту происшествия. Ситуацию также осложняло отсутствие прямой связи с группой, попавшей под сход снежной массы. Сегодня незарегистрированная туристическая группа вышла на связь. Туристы сообщили, что следуют в поселок Тагархай. Им навстречу из Кырена выдвинулись спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы. В это же время в Кырен из Улан-Удэ выехала еще одна группа спасателей», - рассказали в МЧС Бурятии.
Фото: МЧС Бурятии
Тегилавины