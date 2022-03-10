Жительница Бурятии мгновенно расправилась с оскорбившим ее экс-сожителем

Днем 9 марта в квартире одного из домов на станции Таловка было обнаружено тело 43-летнего мужчины с колото-резаным ранением груди. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 39-летнюю бывшую сожительницу покойного мужчины. В ходе допроса женщина дала подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемая на протяжении последних лет поочередно сожительствовала с двумя мужчинами, которые со временем сдружились между собой и нередко вместе распивали спиртное. 9 марта они вновь собрались втроем и стали употреблять алкоголь. Однако спустя некоторое время бывший сожитель на фоне алкогольного опьянения из-за малозначительного повода стал оскорблять женщину. В ответ она схватила со стола кухонный нож и нанесла им удар в грудь мужчины. Тот скончался на месте. Все произошло так быстро, что второй мужчина даже не успел вмешаться в конфликт. Обвиняемая не пыталась скрыться и оставалась в квартире до приезда следственно-оперативной группы.«В настоящее время женщине уже предъявлено обвинение в убийстве. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия и сбор доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»