Происшествия 10.03.2022 в 17:45

Жителя Улан-Удэ оштрафовали за разбитое лицо полицейского

Пьяный горожанин ответил ударом на предложение представителя власти побеседовать

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Текст: Служба информации
Жителя Улан-Удэ оштрафовали за разбитое лицо полицейского

Сотрудник МВД – водитель взвода приехал на вызов гражданки, которая пожаловалась на то, что ее избивает сожитель. Полицейский приехал на место и предложил нетрезвому, агрессивно настроенному мужчине проследовать с ним в дом для дальнейшего разбирательства. В ответ на свое предложение полицейский получил удар кулаком.

- Умышленно нанес кулаком один удар в лицо. У представителя власти после удара проступил кровоподтек и образовалась ссадина правой скуловой области, - сообщается в решении суда.

Полицейский, тем нее менее, не растерялся и «пресек противоправные действия».

Подсудимый вину признал полностью. Действия горожанина суд квалифицировал по ч.1 ст.318 УК РФ - применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд на основании ст. 61 УК РФ учел полное признание вины, раскаяние в содеянном, болезненное состояние здоровья.

- С учетом характера совершенного преступления, смягчающих наказание обстоятельств, личности подсудимого, его имущественного положения, для достижения целей его исправления суд считает необходимым назначить наказание в виде штрафа. Более суровое наказание не будет отвечать требованиям разумности и справедливости, - отмечается в судебном решении.

Мужчину признали виновным и оштрафовали на 10 тысяч рублей.


Фото: "Номер один"

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