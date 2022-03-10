Происшествия 10.03.2022 в 18:53

В Бурятии ФСБ задержала нелегального покупателя золотоносного песка

В этом им помог бдительный охранник золотодобывающего предприятия

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Текст: Лариса Ситник
В Бурятии ФСБ задержала нелегального покупателя золотоносного песка


В конце 2019 года улан-удэнец решил незаконно приобрести золотосодержащий песок, получить из него золото и в дальнейшем сбыть полученный драгоценный металл. Однако задуманное не осуществилось.

В 2020 году горожанин приступил к поиску граждан, у которых можно было бы приобрести золотосодержащий песок. Поиски увенчались успехом - в конце августа 2020 года на площади перед автовокзалом предприимчивый горожанин познакомился с мужчиной, занимающимся охраной золотодобывающих объектов. В ходе разговора он предложил охраннику незаконно получить и продать ему золотосодержащий песок, на что сотрудник золотодобывающей компании не дал однозначного ответа.

- Мужчина обратился в УФСБ России и сообщил о предложении горожанина и планируемом незаконном обороте драгметаллов. В этот же день УФСБ России по РБ приняло решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», в котором охранник согласился принять участие, - отмечается в судебном решении.

Вскоре горожанин встретился с охранником в кафе и еще раз попросил незаконно приобрести по месту работы и продать ему золотосодержащий песок. Мужчина, действуя в рамках ОРМ «Оперативный эксперимент», согласился.

Золотодобывающая организация предоставила УФСБ России золотосодержащий песок для использования в ОРМ.

- С сентября 2020 года по январь 2021 года охранник работал вахтовым методом в удаленных районах республики. В этот период горожанин посредством интернет-мессенджеров неоднократно звонил охраннику, интересовался, когда он привезет золотосодержащий концентрат, а так же консультировал о том, откуда лучше собирать золотосодержащий концентрат, - сообщается в судебном решении.

Спустя некоторое время мужчина созвонился с охранником и договорился встретиться по месту своего проживания для передачи золотосодержащего песка. В этот же день охранник приехал к дому, где на парковке в рамках оперативно-розыскного сотрудники УФСБ России передали ему золотосодержащий песок общей массой 22 кг, содержащий в себе химически чистое золото массой 945,56 г. и химически чистое серебро массой 461,50 г., упакованное в синий мешок.

Горожанин забрал золотой песок и серебро, с охранником пообещал рассчитаться после реализации драгметаллов.

Однако спустя уже полчаса сотрудники УФСБ России золотосодержащий песок и серебро изъяли. Драгметаллы, в случае продажи, принесли бы горожанину4,2 млн рублей.

На суде горожанин признал вину и сообщил, что его среднемесячный доход составляет около 15-20 тысяч рублей, оказывает материальную помощь ребенку, имеет хронические заболевания.

Суд постановил признать улан-удэнца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 УК РФ (незаконное хранение, перевозка, пересылка драгоценного металла в крупном размере) и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, со штрафом в размере 50 000 рублей.


Фото: pixabay.com


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