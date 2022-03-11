В Улан-Удэ сбили пожилого мужчину

Утром 10 марта в районе дома №65 по ул. Медицинская в Улан-Удэ произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 54-летняя женщина за рулем автомобиля «Хонда» сбила пешехода. В результате наезда 61-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован в БСМП.Как отметили в Госавтоиспекции, ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода.Фото: ГИБДД Бурятии