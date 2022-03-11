Происшествия 11.03.2022 в 09:42
В Улан-Удэ сбили пожилого мужчину
Пострадавший госпитализирован в БСМП
Текст: Константин Воронов
Утром 10 марта в районе дома №65 по ул. Медицинская в Улан-Удэ произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 54-летняя женщина за рулем автомобиля «Хонда» сбила пешехода. В результате наезда 61-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован в БСМП.
Как отметили в Госавтоиспекции, ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода.
Фото: ГИБДД Бурятии
Как отметили в Госавтоиспекции, ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода.
Фото: ГИБДД Бурятии
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