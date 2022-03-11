Происшествия 11.03.2022 в 09:59

В Бурятии оправдали обвиняемых в убийстве девушек в Клюквенной пади

Присяжные решили, что вина бывших полицейских не доказана
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии оправдали обвиняемых в убийстве девушек в Клюквенной пади
В Бурятии присяжные вынесли вердикт по резонансному делу об убийстве двух девушек в Клюквенной пади в 2002 году. Как сообщает телеканал «Вести-Бурятия», присяжные решили, что вина бывших полицейских Дмитрия Истомина и Евгения Инкина не доказана.

Напомним, в 2002 году в местности Клюквенная падь Кабанского района милиционеры обнаружили мертвыми двух девушек 17 и 18 лет. Долгие годы преступление оставалось нераскрытым, однако в декабре 2019 года Следственный комитет Бурятии сообщил, что в деле произошел прорыв. По подозрению в убийстве были задержаны двое: Дмитрий Истомин, работавший в 2002 году водителем вневедомственной охраны, и Евгений Инкин, в те годы оперативный сотрудник Селенгинского отделения милиции.

Правда, сам Евгений Инкин в интервью «Номер один» утверждал, что невиновен. По его словам, в деле было множество недоработок, противоречий и бумаг-«пустышек».

- Они должны были аргументированно доказать мою причастность к преступлению. Но ничего этого нет. Когда мне предъявили окончательное обвинение, оказалось, что оно сплошь состоит из таких фраз: «с неустановленным лицом», «в неустановленное время», «на неустановленной машине», «неустановленным предметом». Расписали наши роли, кто что делал, как будто следователь сам при этом присутствовал. Это полный бред, - недоумевал Евгений Инкин.

Летом прошлого года дело поступило на рассмотрение в Кабанский районный суд, слушания длились несколько месяцев. Вероятно, теперь решение суда, вынесенное на основании вердикта присяжных, будет обжаловано гособвинением.

Фото: скриншот видео «Вести-Бурятия»
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