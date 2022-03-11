Происшествия 11.03.2022 в 11:28

В Бурятии сельчанин поджег зимовье, чтобы отомстить бывшей

Парень заметил свою бывшую девушку с новым ухажером
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии сельчанин поджег зимовье, чтобы отомстить бывшей
Полиция Бурятии возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя поселка Онохой, подозреваемого в покушении на уничтожение чужого имущества.

«Злоумышленник с помощью спичек и сухой травы поджёг зимовье, где проживал с бывшей супругой (постройка находилась в ограде дома её матери). Таким образом он хотел отомстить ей и её новому сожителю, которого увидел накануне днем, когда приходил забирать личные документы. Подозреваемый надеялся на материальные убытки для пары», - рассказали в МВД РБ.

Проснувшись от дыма в помещении, 19-летняя девушка сообщила о возгорании в пожарную часть и полицию. Пожар был потушен, а злоумышленник установлен и по горячим следам задержан.

«В содеянном парень признался. Нигде не работает. Ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления», - сообщили в полиции.

Фото: pixabay.com
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