В Бурятии сельчанин поджег зимовье, чтобы отомстить бывшей

Полиция Бурятии возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя поселка Онохой, подозреваемого в покушении на уничтожение чужого имущества.«Злоумышленник с помощью спичек и сухой травы поджёг зимовье, где проживал с бывшей супругой (постройка находилась в ограде дома её матери). Таким образом он хотел отомстить ей и её новому сожителю, которого увидел накануне днем, когда приходил забирать личные документы. Подозреваемый надеялся на материальные убытки для пары», - рассказали в МВД РБ.Проснувшись от дыма в помещении, 19-летняя девушка сообщила о возгорании в пожарную часть и полицию. Пожар был потушен, а злоумышленник установлен и по горячим следам задержан.«В содеянном парень признался. Нигде не работает. Ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления», - сообщили в полиции.Фото: pixabay.com