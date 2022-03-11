В Байкальске при спуске с горы лыжник врезался в девушку и погиб

10 марта на горнолыжном курорте «Гора Соболиная» в Байкальске произошла трагедия. Как сообщает Следственный комитет Иркутской области, 56-летний мужчина, катаясь на лыжах, не справился с высокой скоростью и врезался в девушку. В результате происшествия лыжник скончался на месте, 28-летняя девушка была доставлена в больницу с ушибами и травмой головы.«По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Следователями проведён осмотр места происшествия, опрошены свидетели инцидента. Известно, что мужчина приехал в Байкальск вместе с группой отдыхающих из Братска. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Иркутской области