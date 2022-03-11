Происшествия 11.03.2022 в 11:50

В Байкальске при спуске с горы лыжник врезался в девушку и погиб

Обстоятельства происшествия сейчас выясняют следователи
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Текст: Константин Воронов
В Байкальске при спуске с горы лыжник врезался в девушку и погиб
10 марта на горнолыжном курорте «Гора Соболиная» в Байкальске произошла трагедия. Как сообщает Следственный комитет Иркутской области, 56-летний мужчина, катаясь на лыжах, не справился с высокой скоростью и врезался в девушку. В результате происшествия лыжник скончался на месте, 28-летняя девушка была доставлена в больницу с ушибами и травмой головы.

«По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Следователями проведён осмотр места происшествия, опрошены свидетели инцидента. Известно, что мужчина приехал в Байкальск вместе с группой отдыхающих из Братска. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: Следственный комитет Иркутской области

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ЗУРХАЙ
с 9 по 15 марта

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