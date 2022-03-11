Происшествия 11.03.2022 в 12:57

Жительница Бурятии пойдет под суд за ложный донос на сожителя

Из-за обиды на гражданского мужа женщина заявила полицейским, что угрожал ей убийством
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Текст: Эльвира Долговых
Жительница Бурятии пойдет под суд за ложный донос на сожителя
20 января в полицию Северобайкальска поступило телефонное сообщение от 39-летней местной жительницы о том, что сожитель наносит ей побои. Прибывшему на место происшествия участковому женщина рассказала, что обидчик не только избил ее, но и угрожал убийством и угрозы она восприняла реально. Женщина написала заявление.

Следователи возбудили уголовное дело. Но спустя несколько дней пострадавшая призналась полицейским, что оговорила сожителя, потому как была обижена на него за то, что он ее ударил. Проведенная судебно-медицинской экспертиза вреда, причинённого здоровью женщины, не установила.

«Сожитель заявительницы привлечен к административной ответственности за побои, причинившие физическую боль. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 306 УК РФ»

- сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

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