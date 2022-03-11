Происшествия 11.03.2022 в 13:33

Житель Бурятии заживо сгорел при попытке растопить печь

Для растопки печи мужчина использовал легковоспламеняющуюся жидкость
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии заживо сгорел при попытке растопить печь
Трагедия произошла вечером 10 марта в селе Баян-Гол Хоринского района. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, при растопке печи с применением легковоспламеняющейся жидкости мужчина получил термический ожог лица, рук и ног.

Сельчанина срочно доставили в Хоринскую ЦРБ. Однако спасти мужчину не удалось, от полученных травм он скончался.

В доме в результате возгорания ничего не пострадало.

Фото: pixabay.com
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