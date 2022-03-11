Житель Бурятии заживо сгорел при попытке растопить печь

Трагедия произошла вечером 10 марта в селе Баян-Гол Хоринского района. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, при растопке печи с применением легковоспламеняющейся жидкости мужчина получил термический ожог лица, рук и ног.Сельчанина срочно доставили в Хоринскую ЦРБ. Однако спасти мужчину не удалось, от полученных травм он скончался.В доме в результате возгорания ничего не пострадало.Фото: pixabay.com