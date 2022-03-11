Избитый кочергой житель Бурятии зарезал обидчика

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.Как рассказали в следственном ведомстве, днем 1 января 2022 года обвиняемому позвонил знакомый и позвал в гости в улус Хойтобэе отметить праздник. Встретившись, мужчины стали распивать спиртное. Вечером на фоне алкогольного опьянения между ними из-за незначительного спора произошла ссора, в ходе которой хозяин дома несколько раз ударил гостя кочергой по голове и телу.После этого потасовка прекратилась, однако спустя несколько минут избитый мужчина внезапно схватил нож и нанес им несколько ударов в грудь и пах противнику. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Злоумышленник не пытался скрыться и оставался в доме до приезда следственно-оперативной группы.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com