Происшествия 11.03.2022 в 15:45

Избитый кочергой житель Бурятии зарезал обидчика

Застолье двух приятелей в первый день нового года закончилось кровавой расправой
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Текст: Константин Воронов
Избитый кочергой житель Бурятии зарезал обидчика
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.

Как рассказали в следственном ведомстве, днем 1 января 2022 года обвиняемому позвонил знакомый и позвал в гости в улус Хойтобэе отметить праздник. Встретившись, мужчины стали распивать спиртное. Вечером на фоне алкогольного опьянения между ними из-за незначительного спора произошла ссора, в ходе которой хозяин дома несколько раз ударил гостя кочергой по голове и телу.

После этого потасовка прекратилась, однако спустя несколько минут избитый мужчина внезапно схватил нож и нанес им несколько ударов в грудь и пах противнику. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Злоумышленник не пытался скрыться и оставался в доме до приезда следственно-оперативной группы.  

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay.com
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