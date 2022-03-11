Происшествия 11.03.2022 в 17:28

Жительница Бурятии зарезала избившего ее брата

Ссора между родственниками произошла в ходе распития алкоголя
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Текст: Константин Воронов
Жительница Бурятии зарезала избившего ее брата
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы Селенгинского района, обвиняемой в убийстве.

Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемая проживала в поселке Новоселенгинск вместе с матерью и ребенком. Вечером 29 декабря 2021 года она распивала дома спиртное со старшим братом, который приехал к ним в гости из другого села. Однако спустя некоторое время между собутыльниками из-за незначительного спора произошла ссора, переросшая в потасовку.

В ее ходе мужчина нанес сестре удары кулаками по голове. В ответ женщина схватила кухонный нож и с силой нанесла им множество ударов родственнику в шею, грудь и по другим частям тела. От полученных ран мужчина скончался на месте. После этого обвиняемая сама позвонила в полицию и оставалась в доме до приезда следственно-оперативной группы.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay.com
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