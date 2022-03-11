Жительница Бурятии зарезала избившего ее брата

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы Селенгинского района, обвиняемой в убийстве.Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемая проживала в поселке Новоселенгинск вместе с матерью и ребенком. Вечером 29 декабря 2021 года она распивала дома спиртное со старшим братом, который приехал к ним в гости из другого села. Однако спустя некоторое время между собутыльниками из-за незначительного спора произошла ссора, переросшая в потасовку.В ее ходе мужчина нанес сестре удары кулаками по голове. В ответ женщина схватила кухонный нож и с силой нанесла им множество ударов родственнику в шею, грудь и по другим частям тела. От полученных ран мужчина скончался на месте. После этого обвиняемая сама позвонила в полицию и оставалась в доме до приезда следственно-оперативной группы.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com