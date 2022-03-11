Происшествия 11.03.2022 в 17:41
В Бурятии нашли тело погибшего под лавиной туриста
Завтра его доставят в Иркутск
Текст: Константин Воронов
Сегодня днем спасатели МЧС России на перевале Пушкина в Окинском районе нашли тело туриста, погибшего в результате схода лавины.
Как сообщили в МЧС Бурятии, завтра утром из Иркутска планируется вылет вертолета Ми-8, который заберет спасателей и тело погибшего.
Напомним, 8 марта на перевале Пушкина сошла лавина, которая накрыла группу туристов. В результате один человек из незарегистрированной туристической группы погиб. Оставшиеся члены группы спустились с перевала и вышли к селу Тагархай, где их встретили спасатели. Туристов доставили в Кырен в удовлетворительном состоянии.
На поиски тела погибшего по полученным от туристической группы координатам вчера из Иркутска вылетел Ми-8 с группой спасателей на борту.
Фото: МЧС Бурятии
Как сообщили в МЧС Бурятии, завтра утром из Иркутска планируется вылет вертолета Ми-8, который заберет спасателей и тело погибшего.
Напомним, 8 марта на перевале Пушкина сошла лавина, которая накрыла группу туристов. В результате один человек из незарегистрированной туристической группы погиб. Оставшиеся члены группы спустились с перевала и вышли к селу Тагархай, где их встретили спасатели. Туристов доставили в Кырен в удовлетворительном состоянии.
На поиски тела погибшего по полученным от туристической группы координатам вчера из Иркутска вылетел Ми-8 с группой спасателей на борту.
Фото: МЧС Бурятии