В Бурятии нашли тело погибшего под лавиной туриста

Сегодня днем спасатели МЧС России на перевале Пушкина в Окинском районе нашли тело туриста, погибшего в результате схода лавины.Как сообщили в МЧС Бурятии, завтра утром из Иркутска планируется вылет вертолета Ми-8, который заберет спасателей и тело погибшего.Напомним, 8 марта на перевале Пушкина сошла лавина, которая накрыла группу туристов. В результате один человек из незарегистрированной туристической группы погиб. Оставшиеся члены группы спустились с перевала и вышли к селу Тагархай, где их встретили спасатели. Туристов доставили в Кырен в удовлетворительном состоянии.На поиски тела погибшего по полученным от туристической группы координатам вчера из Иркутска вылетел Ми-8 с группой спасателей на борту.Фото: МЧС Бурятии