Происшествия 11.03.2022 в 17:41

В Бурятии нашли тело погибшего под лавиной туриста

Завтра его доставят в Иркутск
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии нашли тело погибшего под лавиной туриста
Сегодня днем спасатели МЧС России на перевале Пушкина в Окинском районе нашли тело туриста, погибшего в результате схода лавины.

Как сообщили в МЧС Бурятии, завтра утром из Иркутска планируется вылет вертолета Ми-8, который заберет спасателей и тело погибшего.

Напомним, 8 марта на перевале Пушкина сошла лавина, которая накрыла группу туристов. В результате один человек из незарегистрированной туристической группы погиб. Оставшиеся члены группы спустились с перевала и вышли к селу Тагархай, где их встретили спасатели. Туристов доставили в Кырен в удовлетворительном состоянии.

На поиски тела погибшего по полученным от туристической группы координатам вчера из Иркутска вылетел Ми-8 с группой спасателей на борту.

Фото: МЧС Бурятии

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ЗУРХАЙ
с 9 по 15 марта

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