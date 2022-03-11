Происшествия 11.03.2022 в 21:01

В Бурятии простились с Найданом Бадмаевым, погибшим во время военной операции на Украине

Ефрейтор отдельной гвардейской мотострелковой бригады награжден Орденом Мужества посмертно
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии простились с Найданом Бадмаевым, погибшим во время военной операции на Украине
пресс-служба правительства Бурятии
Сегодня, 11 марта, в селе Иволгинск прошла панихида по ефрейтору отдельной гвардейской мотострелковой бригады Бадмаеву Найдану Эрдыниевичу, погибшему при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции по освобождению Донецкой народной республики. Во время панихиды орден Мужества был передан отцу Найдана Бадмаева.

Проводить в последний путь Найдана Бадмаева со всеми воинскими почестями пришли родные, близкие, практически все жители села Иволгинск и сослуживцы. Подполковник воинской части, где служил Найдан Эрдыниевич, передал на панихиде орден Мужества отцу.

«Мы вечно будем помнить о нем, пусть земля будет пухом. Указом Президента Российской Федерации ефрейтор Бадмаев Найдан Эрдыниевич награжден Орденом мужества посмертно»

- отметил подполковник воинской части 69647 Рустам Кинебаев.

Глава Иволгинского района Николай Емонаков отметил любовь Героя к воинской службе.

«Сегодня мы провожаем в последний путь молодого красивого парня, который выбрал путь профессионального военного. Он мечтал стать офицером. Это невосполнимая утрата для его родителей.  Эрдыни Тыхеевич и Зоя Гомбоевна, примите соболезнования от меня лично, от администрации и всех жителей Иволги. Это тяжёлая утрата. Ваш сын встал на пути у фашизма, многие наши земляки сейчас далеко от нас, защищают нашу Родину. Наша задача, наша обязанность сохранить эту память и сделать всё, чтобы помочь вам и многим другим семьям, которые сейчас защищают нашу Родину. Вечная память. Пусть земля будет пухом»

- сказал глава МО "Иволгинский район" Николай Емонаков.

Родные и близкие отмечают в нем особую доброту и справедливость.

«Сейчас с родственниками сколько говорили, он был добрый, он был справедливый. Он хотел быть офицером и он отдал жизнь верной военной присяге, отдал жизнь за Родину, отдал жизнь за всех нас. От имени Главы Республики Бурятия, от имени всех членов Правительства Республики Бурятия выражаю, в первую очередь, родственникам глубокое соболезнование, и землякам, а также сослуживцам. Мы будем жить и помнить о нем, мы должны чтить его память, и память о нем будет увековечена»

- отметил заместитель Председателя Правительства РБ – руководитель Администрации Главы РБ и Правительства РБ Баир Цыренов.

Найдан Эрдыниевич Бадмаев родился 5 августа 1999 года в с.Борогол Баргузинского района.

В 2016 году окончил Верхне-Иволгинскую среднюю общеобразовательную школу. Во время учебы активно занимался спортом – вольной борьбой. Имеет множество наград и медалей.

Поступил в Байкальский базовый медицинский колледж на специальность «Фельдшер». В ноябре 2018 года призвался на срочную службу, далее остался на военной службе по контракту в 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в воинской части 69647, был в звании ефрейтора.

Погиб ефрейтор Найдан Бадмаев 28 февраля 2022 года во время военной операции по освобождению Донецкой народной республики.
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