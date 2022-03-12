Происшествия 12.03.2022 в 16:43
В Улан-Удэ похоронили четырех бойцов 11-й отдельной гвардейской ДШБ
Проститься с военнослужащими пришли сотни людей (видео)
Текст: Нина Павлова
Сегодня в Бурятии простились с четырьмя бойцами 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовая бригады. Они погибли при исполнении служебного долга во время спецоперации на Украине.
Ефрейтор Романов Евгений Николаевич
Сержант Воронов Антон Константинович
Старший сержант Михалёв Александр Сергеевич
Капитан Шокун Александр Владимирович
Проститься с военнослужащими пришли сотни людей.
.
.
Ефрейтор Романов Евгений Николаевич
Сержант Воронов Антон Константинович
Старший сержант Михалёв Александр Сергеевич
Капитан Шокун Александр Владимирович
Проститься с военнослужащими пришли сотни людей.
.
.
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