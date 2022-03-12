Происшествия 12.03.2022 в 16:43

В Улан-Удэ похоронили четырех бойцов 11-й отдельной гвардейской ДШБ

Проститься с военнослужащими пришли сотни людей (видео)
A- A+
Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ похоронили четырех бойцов 11-й отдельной гвардейской ДШБ
Сегодня в Бурятии простились с четырьмя бойцами 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовая бригады. Они погибли при исполнении служебного долга во время спецоперации на Украине. 

Ефрейтор Романов Евгений Николаевич 



Сержант Воронов Антон Константинович 



Старший сержант Михалёв Александр Сергеевич 



Капитан Шокун Александр Владимирович



Проститься с военнослужащими пришли сотни людей.



.


.

Теги
Украина

Все новости

В Улан-Удэ похоронили четырех бойцов 11-й отдельной гвардейской ДШБ
12.03.2022 в 16:43
В Бурятии стартовал фестиваль "Байкальская миля"
12.03.2022 в 13:18
В Бурятии производители не будут повышать цену на хлеб
12.03.2022 в 12:34
В Бурятии готовятся к снижению цен на бензин
12.03.2022 в 12:30
Хребет Хамар-Дабан на Байкале в ближайшие пять лет может лишиться до 80% хвойных деревьев
12.03.2022 в 10:01
Госдума приняла рекомендации по недопущению дефицита товаров и роста цен
12.03.2022 в 09:58
Жители Улан-Удэ могут пожаловаться на скользкий тротуар
12.03.2022 в 09:40
Глава Бурятии ответил на вопросы старейшин
12.03.2022 в 09:31
Заработать на цветах: улан-удэнки рассказали, как превратили красивое хобби в бизнес
12.03.2022 в 07:00
Прирост байкальского баклана остановился
11.03.2022 в 21:11
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 марта

Читайте также
В Бурятии простились с Найданом Бадмаевым, погибшим во время военной операции на Украине
Ефрейтор отдельной гвардейской мотострелковой бригады награжден Орденом Мужества посмертно
11.03.2022 в 21:01
В Бурятии нашли тело погибшего под лавиной туриста
Завтра его доставят в Иркутск
11.03.2022 в 17:41
Жительница Бурятии зарезала избившего ее брата
Ссора между родственниками произошла в ходе распития алкоголя
11.03.2022 в 17:28
Избитый кочергой житель Бурятии зарезал обидчика
Застолье двух приятелей в первый день нового года закончилось кровавой расправой
11.03.2022 в 15:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru