В Улан-Удэ похоронили четырех бойцов 11-й отдельной гвардейской ДШБ

Сегодня в Бурятии простились с четырьмя бойцами 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовая бригады. Они погибли при исполнении служебного долга во время спецоперации на Украине.Ефрейтор Романов Евгений НиколаевичСержант Воронов Антон КонстантиновичСтарший сержант Михалёв Александр СергеевичКапитан Шокун Александр ВладимировичПроститься с военнослужащими пришли сотни людей.