Четверо десантников из Улан-Удэ награждены Орденами мужества посмертно

«Уважаемые родители наших воинов, уважаемые супруги, дорогие дети! Сейчас на Украине решается судьба нашей страны, решается судьба всей России, будущего всей России. И ваши сыновья, ваши мужья, ваши отцы сложили головы, защищая свою страну. Они Герои. Они Герои и вы гордитесь ими. Мы будем гордиться ими. Мы будем их помнить, чтить. Мы будем рядом с вашими семьями. Мы берем под опеку детей наших погибших воинов. Все условия по учебе для детей: кому-то в детсад, кому-то в школу - на ваш выбор. Дети вырастут, пойдут в ВУЗ, республика заключит целевые договоры в любой ВУЗ на ваш выбор для поступления в будущем. Мы будем рядом, как сможем. Будем помнить. В каждой школе, где учились наши воины, будут памятные уголки, памятные места, чтобы наши дети знали, кто отдает жизнь на нашу Родину. Честь и слава Героям! Будем помнить!» - сказал Алексей Цыденов.

«Родители, жёны, дети потеряли сыновей, мужей, отцов. Невозможно в полной мере выразить боль утраты за наших парней, подобрать слова утешения для родных, для близких. Наши парни, наши воины мужественно защищали наше Отечество, отдали жизнь за мирное будущее нашей страны, выполнили свой долг. Низкий поклон родителям, воспитавших настоящих мужчин, настоящих Героев. Пусть наша земля будет им мягче пуха. Вечная память!» - сказал мэр Улан-Удэ.

В субботу 12 марта в Улан-Удэ простились с военнослужащими 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, погибшими в ходе спецоперации по защите жителей Донбасса. Все они учились в улан-удэнских школах. Указом Президента Российской Федерации за проявленные доблесть и героизм они награждены Орденом Мужества.На церемонию прощания собрались родные, сослуживцы, друзья, одноклассники.Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов обратился к собравшимся со словами поддержки:От Администрации г. Улан-Удэ, от имени всех жителей нашего города выразил глубокие соболезнования мэр города Игорь Шутенков.Подполковник Виталий Ласков, врио командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады на прощание сказал:- Наши боевые братья сегодня совершают последний прыжок в небо. Тяжело, когда идут утраты близких товарищей, очень тяжело. Имена будут навечно в наших сердцах. Вечная им память!