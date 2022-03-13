Происшествия 13.03.2022 в 14:21

Улан-удэнец попался на сбыте фальшивых денег

Мужчина получил условный срок

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Текст: Лариса Ситник
Улан-удэнец попался на сбыте фальшивых денег

Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина. Его действия суд квалифицировал по ч. 1 ст. 186 УК РФ - хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации.

Фальшивомонетчик получил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком два года.

Приговор вступил в законную силу.


Фото: "Номер один"

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