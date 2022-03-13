Происшествия 13.03.2022 в 14:21
Улан-удэнец попался на сбыте фальшивых денег
Мужчина получил условный срок
Текст: Лариса Ситник
Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина. Его действия суд квалифицировал по ч. 1 ст. 186 УК РФ - хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации.
Фальшивомонетчик получил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком два года.
Приговор вступил в законную силу.
Фото: "Номер один"
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