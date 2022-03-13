Улан-удэнец попался на сбыте фальшивых денег

Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина. Его действия суд квалифицировал по ч. 1 ст. 186 УК РФ - хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации.

Фальшивомонетчик получил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком два года.

Приговор вступил в законную силу.







Фото: "Номер один"