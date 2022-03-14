Происшествия 14.03.2022 в 09:20

Жители Улан-Удэ снова жалуются на обман в косметической компании

Горожане сообщают, что их заманивают на процедуры, а после настойчиво требуют взять продукцию в кредит
A- A+
Текст: Нина Павлова
Жители Улан-Удэ снова жалуются на обман в косметической компании
pixabay.com
Жительницы Улан-Удэ вновь начали рассказывать о ранее нашумевшей косметический компании. По словам женщин, их настойчиво приглашают на процедуру, а после нее предлагают косметику стоимостью 70 тысяч рублей. Понятно, что у большинства такой суммы в наличии не оказывается, и, хочет клиент того, или нет - его заставляют взять кредит. Спасаются из "лап" косметологов не все.

Одна из жительниц города не смогла терпеть произвола и рассказала в соцсетях о том, что произошло с ее бабушкой.

«Салон K….. (возле Форума) - это что за чудо место такое? Бабуля на днях ходила, говорит позвонили, пригласили на чистку лица, пробная 400 руб. Сначала она им отказала, так они ещё несколько раз названивали, настойчиво звали. Пошла. Администратор нагловато и небрежно себя вела, девушка что процедуру проводила, тоже не особо вежливая, говорила как бабуля плохо выглядит, что ей надо приобрести уходовую косметику, курс 70 тыс. руб. И что кредит можно прямо сейчас оформить. Бабуля кое-как отвязалась от неё. Девушка начала показывать своё явное недовольство на отказ, нервничала. А потом ещё выйти не давали, пока бабуля 15 номеров знакомых не даст. Нашли на ком наживаться, на пожилых людях. ... Совсем стыда нет?»

- пишет анонимный автор.
Горожанки девушку поддержали, сказав, что салон и не прекращал свою работу. Операторы продолжают завонить и приглашать женщин на процедуры.

"Сколько лет уже они так народ обманывают. А вы как будто в первый раз слышите"

"Шарашкина контора"

"Кстати, звонить надоели! Когда их прикроют??? Санкции на них не распространяются, случайно?"

"Я тоже с этим сталкивалась. Звали, звали, звонили, звонили, нахваливали их процедуры. ... Приехала. Хотели кредит на меня повесить. Как только поняли, что со мной такой фокус не прокатит, сразу поменяли тон, отношение ко мне. Зря только время потратила. До сих пор иногда звонят. Не ведитесь на такие уловки. Это всё обман. Я была не в УУ, если что. Такие паразиты в каждом городе"

- пишут пользователи.
К слову, есть и те, кто сумел извлечь свою выгоду. "Я раз пять там бесплатно делала процедуры, ни разу ничего не купила. Больше не звонят", - пишет Татьяна.
Теги
кредиты

Все новости

Судебные приставы Бурятии взыскали пассажирке автобуса 225 тысяч рублей
14.03.2022 в 09:47
Жители Улан-Удэ снова жалуются на обман в косметической компании
14.03.2022 в 09:20
В Бурятии бизнесмена оштрафовали за скупку древесины у «черных лесорубов»
14.03.2022 в 08:39
В Бурятии немного снизилась преступность
14.03.2022 в 08:31
В Улан-Удэ похоронили бойца 11-й отдельной гвардейской ДШБ
13.03.2022 в 16:09
МЧС напоминает жителям Бурятии о правилах безопасности на турмаршрутах
13.03.2022 в 15:48
«Байкальскую милю» в Бурятии посетило более 500 гостей
13.03.2022 в 15:24
Путешественник из Сербии пройдет 650 км по льду Байкала
13.03.2022 в 14:50
Улан-удэнец попался на сбыте фальшивых денег
13.03.2022 в 14:21
В Улан-Удэ продавали сомнительные семена
13.03.2022 в 14:03
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 марта

Читайте также
В Бурятии бизнесмена оштрафовали за скупку древесины у «черных лесорубов»
Сумма штрафа превысила полмиллиона рублей
14.03.2022 в 08:39
В Улан-Удэ похоронили бойца 11-й отдельной гвардейской ДШБ

Погиб военнослужащий Новолодский Данил Андреевич

13.03.2022 в 16:09
Улан-удэнец попался на сбыте фальшивых денег

Мужчина получил условный срок

13.03.2022 в 14:21
В Бурятии в ДТП погиб мужчина

Мужчина врезался в стоящий на обочине грузовик

13.03.2022 в 10:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru