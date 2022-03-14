Жители Улан-Удэ снова жалуются на обман в косметической компании

«Салон K….. (возле Форума) - это что за чудо место такое? Бабуля на днях ходила, говорит позвонили, пригласили на чистку лица, пробная 400 руб. Сначала она им отказала, так они ещё несколько раз названивали, настойчиво звали. Пошла. Администратор нагловато и небрежно себя вела, девушка что процедуру проводила, тоже не особо вежливая, говорила как бабуля плохо выглядит, что ей надо приобрести уходовую косметику, курс 70 тыс. руб. И что кредит можно прямо сейчас оформить. Бабуля кое-как отвязалась от неё. Девушка начала показывать своё явное недовольство на отказ, нервничала. А потом ещё выйти не давали, пока бабуля 15 номеров знакомых не даст. Нашли на ком наживаться, на пожилых людях. ... Совсем стыда нет?» - пишет анонимный автор.

"Сколько лет уже они так народ обманывают. А вы как будто в первый раз слышите"

"Шарашкина контора"

"Кстати, звонить надоели! Когда их прикроют??? Санкции на них не распространяются, случайно?" "Я тоже с этим сталкивалась. Звали, звали, звонили, звонили, нахваливали их процедуры. ... Приехала. Хотели кредит на меня повесить. Как только поняли, что со мной такой фокус не прокатит, сразу поменяли тон, отношение ко мне. Зря только время потратила. До сих пор иногда звонят. Не ведитесь на такие уловки. Это всё обман. Я была не в УУ, если что. Такие паразиты в каждом городе" - пишут пользователи.

Жительницы Улан-Удэ вновь начали рассказывать о ранее нашумевшей косметический компании. По словам женщин, их настойчиво приглашают на процедуру, а после нее предлагают косметику стоимостью 70 тысяч рублей. Понятно, что у большинства такой суммы в наличии не оказывается, и, хочет клиент того, или нет - его заставляют взять кредит. Спасаются из "лап" косметологов не все.Одна из жительниц города не смогла терпеть произвола и рассказала в соцсетях о том, что произошло с ее бабушкой.Горожанки девушку поддержали, сказав, что салон и не прекращал свою работу. Операторы продолжают завонить и приглашать женщин на процедуры.К слову, есть и те, кто сумел извлечь свою выгоду. "Я раз пять там бесплатно делала процедуры, ни разу ничего не купила. Больше не звонят", - пишет Татьяна.